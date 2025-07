Il sarto lo usa per non bucarsi i polpastrelli nei cruciverba: la soluzione è Ditale

DITALE

Curiosità e Significato di Ditale

La parola Ditale è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ditale.

Perché la soluzione è Ditale? Il ditale è un piccolo rivestimento di tessuto o plastica che si indossa sul dito, utilizzato dal sarto per proteggere i polpastrelli durante la cucitura. Questo strumento permette di maneggiare ago e filo con maggiore sicurezza, evitando punture e fastidi. Insomma, il ditale è l’alleato indispensabile di chi lavora con le mani, rendendo più semplice e sicuro il mestiere del sarto.

Come si scrive la soluzione Ditale

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il sarto lo usa per non bucarsi i polpastrelli", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

T Torino

A Ancona

L Livorno

E Empoli

