Bucarsi il lobo nei cruciverba: la soluzione è Forarsi

Home / Soluzioni Cruciverba / Bucarsi il lobo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Bucarsi il lobo' è 'Forarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FORARSI

Curiosità e Significato di Forarsi

Non fermarti alla soluzione! Conosci Forarsi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Forarsi.

Perché la soluzione è Forarsi? Forearsi significa aprirsi un buco, come quando si perfora un oggetto o una superficie. È un termine usato soprattutto in ambito tecnico o colloquiale per indicare la creazione di un foro. Questa parola deriva dal latino forare, che significa appunto forare. In modo figurato, può anche indicare un'apertura o un varco in senso più ampio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ornamento per il lobo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Forarsi

La definizione "Bucarsi il lobo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

O Otranto

R Roma

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A E U Z E A R B S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESUBERANZA" ESUBERANZA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.