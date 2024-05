La Soluzione ♚ Segni di polpastrelli

: DITATE

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Segni di polpastrelli: Tutte le parassitosi, con il suo quadro clinico di malattia febbrile acuta che si manifesta con segni di gravità diversa a seconda della specie infettante... Taranto (; Tarde - AFI: ['tard] - in dialetto tarantino) è un comune italiano di 186 593 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia, in Puglia. Seconda città della regione per popolazione, con l'intera area urbanizzata di circa 340.000 abitanti, situata nel Mare Ionio sull'omonimo golfo, è soprannominata la Città dei due mari, per la sua peculiare posizione a cavallo di Mar Grande e Mar Piccolo. La città è fisicamente divisa in tre parti: il borgo antico o città vecchia è situato su un'isola, collegata da un'estremità attraverso il ponte di pietra che dà al quartiere industriale e dall'altro estremo dell'isola attraverso il ponte girevole ...

Altre Definizioni con ditate; segni; polpastrelli;