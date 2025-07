Il più alto gruppo delle Dolomiti nei cruciverba: la soluzione è Marmolada

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il più alto gruppo delle Dolomiti' è 'Marmolada'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARMOLADA

Curiosità e Significato di Marmolada

Vuoi sapere di più su Marmolada? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Marmolada.

Perché la soluzione è Marmolada? La Marmolada è la vetta più alta delle Dolomiti, raggiungendo i 3.343 metri di altitudine. Conosciuta come La Regina delle Dolomiti, rappresenta un simbolo naturale di grande bellezza e imponenza. È famosa per i suoi paesaggi spettacolari e per essere un punto di riferimento per escursionisti e appassionati di montagna, regalando emozioni uniche a chi la ammira.

Come si scrive la soluzione Marmolada

Hai trovato la definizione "Il più alto gruppo delle Dolomiti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

R Roma

M Milano

O Otranto

L Livorno

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

