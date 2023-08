Il Ben che è il più alto monte della Gran Bretagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Ben che è il più alto monte della Gran Bretagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NEVIS

Significato/Curiosità : Il Ben che è il più alto monte della Gran Bretagna

Il Ben Nevis è la montagna più alta della Gran Bretagna, situata in Scozia. Con un'altezza di 1.345 metri (4.413 piedi), rappresenta una delle vette più iconiche e visitate del Regno Unito. Localizzato nelle Highland, il Ben Nevis offre paesaggi mozzafiato e diverse opportunità di escursioni. La sua vetta è spesso avvolta da nebbie e condizioni meteorologiche imprevedibili, richiedendo attenzione e preparazione da parte degli escursionisti. La montagna è un simbolo culturale e naturale della Scozia, attrattiva sia per gli amanti dell'outdoor che per coloro che cercano di sfidare se stessi conquistando la cima più elevata del Regno Unito.

