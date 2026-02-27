Lingue : sono parlate nelle Dolomiti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lingue : sono parlate nelle Dolomiti' è 'Ladine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LADINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lingue : sono parlate nelle Dolomiti" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lingue : sono parlate nelle Dolomiti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Ladine? Le lingue parlate nelle Dolomiti sono un esempio di varietà linguistiche che si sono sviluppate nel tempo in questa regione alpina. Tra queste, le ladine rappresentano una testimonianza viva delle tradizioni culturali e linguistiche locali, mantenendo vive le antiche radici delle popolazioni che abitano queste montagne. La loro presenza contribuisce alla ricchezza del patrimonio storico e linguistico delle Alpi, evidenziando l'importanza di preservare queste lingue per le future generazioni.

La definizione "Lingue : sono parlate nelle Dolomiti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lingue : sono parlate nelle Dolomiti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ladine:

L Livorno A Ancona D Domodossola I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lingue : sono parlate nelle Dolomiti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

