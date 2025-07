Ospita autisti di passaggio nei cruciverba: la soluzione è Motel

Home / Soluzioni Cruciverba / Ospita autisti di passaggio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ospita autisti di passaggio' è 'Motel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MOTEL

Curiosità e Significato di Motel

Non fermarti alla soluzione! Conosci Motel più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Motel.

Perché la soluzione è Motel? La parola motel indica una struttura ricettiva pensata per ospitare autisti di passaggio e viaggiatori in transito. Spesso situata lungo le strade principali, offre camere confortevoli e servizi pratici per chi cerca un riposo rapido durante il viaggio. È il punto di sosta ideale per chi desidera fermarsi senza complicazioni e proseguire il viaggio in tutta comodità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ospita automobilisti di passaggioPassaggio da una sponda all altraSan Pietro in : ospita il Mosè di MichelangeloOspita le notizie più importantiPassaggio reciproco di elementi Osmosi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Motel

Hai trovato la definizione "Ospita autisti di passaggio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

O Otranto

T Torino

E Empoli

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N U P R O C N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PRONUNCE" PRONUNCE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.