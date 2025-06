Albergo per autisti nei cruciverba: la soluzione è Motel

MOTEL

Curiosità e Significato di "Motel"

Perché la soluzione è Motel? Un motel è una struttura ricettiva pensata per i viaggiatori in auto, spesso situata lungo le strade principali. Il nome deriva dalla fusione di motor e hotel, e offre camere confortevoli con accesso diretto ai veicoli. Ideale per soste rapide o pernottamenti, il motel rappresenta una soluzione pratica e funzionale per chi viaggia in auto.

Come si scrive la soluzione Motel

Hai trovato la definizione "Albergo per autisti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

O Otranto

T Torino

E Empoli

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N M A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AMENA" AMENA

