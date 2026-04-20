Ospita quadrupedi trovatelli

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ospita quadrupedi trovatelli' è 'Canile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANILE

Perché la soluzione è Canile? Un canile è un luogo dedicato ad accogliere e prendersi cura di quadrupedi trovatelli che hanno bisogno di assistenza, cure e protezione. In questa struttura, gli animali vengono alimentati, curati e, se possibile, trovano una nuova famiglia adottiva. Il canile svolge anche un ruolo importante nel sensibilizzare le persone sul rispetto e l’amore verso gli animali. La presenza di un canile rappresenta un punto di riferimento per chi desidera aiutare gli animali in difficoltà.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ospita quadrupedi trovatelli". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Ospita quadrupedi trovatelli nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Canile

Quando la definizione "Ospita quadrupedi trovatelli" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ospita quadrupedi trovatelli" conferma che la soluzione 'Canile' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Canile

C Como A Ancona N Napoli I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ospita quadrupedi trovatelli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Canile' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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