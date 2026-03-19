Punto di passaggio

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Punto di passaggio' è 'Varco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VARCO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Punto di passaggio" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Punto di passaggio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Varco? Un varco rappresenta un punto di passaggio attraverso un ostacolo, una barriera o una delimitazione. È un varco che permette di attraversare un confine fisico o simbolico, facilitando il passaggio tra due ambienti o spazi distinti. La presenza di un varco può indicare una possibilità di accesso o di uscita, spesso regolamentato o controllato. La sua funzione principale consiste nel consentire il transito in modo sicuro e organizzato, rendendo evidente il suo ruolo di punto di passaggio.

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Punto di passaggio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Varco

In presenza della definizione "Punto di passaggio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Punto di passaggio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Varco:

V Venezia A Ancona R Roma C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Punto di passaggio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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