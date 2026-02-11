Impediscono di attraversare il passaggio a livello

SOLUZIONE: SBARRE

Perché la soluzione è Sbarre? Le barriere sono dispositivi che bloccano il passaggio alle persone e ai veicoli, garantendo la sicurezza quando si avvicinano i treni o altri mezzi di trasporto. Si abbassano o si sollevano per impedire l'accesso e prevenire incidenti. Sono fondamentali per regolare il traffico e assicurare che nessuno attraversi i binari nel momento sbagliato. La loro presenza è essenziale in prossimità delle linee ferroviarie per tutelare chi si trova nelle vicinanze.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Impediscono di attraversare il passaggio a livello" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Impediscono di attraversare il passaggio a livello". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Impediscono di attraversare il passaggio a livello" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Impediscono di attraversare il passaggio a livello" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Impediscono di attraversare il passaggio a livello" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

