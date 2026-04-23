Non l arresta il passaggio a livello chiuso

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non l arresta il passaggio a livello chiuso' è 'Treno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRENO

Perché la soluzione è Treno? Un treno è un mezzo di trasporto che si muove su rotaie e può essere fermato o rallentato da segnali o barriere. Tuttavia, quando un passaggio a livello è chiuso, il treno può continuare il suo percorso senza essere bloccato, attraversando tale barriera senza fermarsi. La presenza di un passaggio a livello chiuso non impedisce al treno di proseguire, ma garantisce la sicurezza dei veicoli e dei pedoni nelle vicinanze. La gestione dei passaggi a livello è fondamentale per la circolazione ferroviaria.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non l arresta il passaggio a livello chiuso". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Non l arresta il passaggio a livello chiuso nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Treno

Quando la definizione "Non l arresta il passaggio a livello chiuso" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non l arresta il passaggio a livello chiuso" conferma che la soluzione 'Treno' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Treno

T Torino R Roma E Empoli N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non l arresta il passaggio a livello chiuso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Treno' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Chi lo perde non parteMezzo su rotaie che in passato era a vaporePassa sulla strada ferrataArresta il traffico su una sola carreggiata in prossimità di un passaggio a livelloI pannelli che indicano l approssimarsi ad un passaggio a livelloAddetto al passaggio a livelloTransitano con il passaggio a livello chiusoImpediscono di attraversare il passaggio a livello