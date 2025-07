Il regno delle piante nei cruciverba: la soluzione è Vegetale

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il regno delle piante' è 'Vegetale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VEGETALE

Curiosità e Significato di Vegetale

Non fermarti alla soluzione! Conosci Vegetale più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Vegetale.

Perché la soluzione è Vegetale? Vegetale si riferisce a tutto ciò che riguarda le piante, dal punto di vista biologico o estetico. È un termine che indica organismi verdi e photosintetici, ma anche elementi decorativi o simbolici legati al mondo vegetale. In breve, rappresenta il regno delle piante e il loro ruolo fondamentale nella vita sulla Terra, sottolineando la loro importanza per l'ambiente e per noi.

Come si scrive la soluzione Vegetale

Hai trovato la definizione "Il regno delle piante" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

E Empoli

G Genova

E Empoli

T Torino

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G I A Z N T E O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NEGOZIATO" NEGOZIATO

