L uscita del Regno Unito dall Unione Europea

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L uscita del Regno Unito dall Unione Europea' è 'Brexit'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BREXIT

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Perché la soluzione è Brexit? Il termine BREXIT si riferisce all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, un evento che ha segnato un momento storico per entrambi i soggetti coinvolti. Questo processo ha comportato numerosi cambiamenti politici, economici e sociali, influenzando le relazioni e le politiche internazionali. La decisione di lasciare l'UE ha suscitato dibattiti e discussioni profonde sulla sovranità nazionale e sulla cooperazione europea. Il risultato ha avuto ripercussioni significative sul contesto globale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L uscita del Regno Unito dall Unione Europea". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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L uscita del Regno Unito dall Unione Europea nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Brexit

Se la definizione "L uscita del Regno Unito dall Unione Europea" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L uscita del Regno Unito dall Unione Europea" conferma che la soluzione 'Brexit' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Brexit

B Bologna R Roma E Empoli X Xeres I Imola T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L uscita del Regno Unito dall Unione Europea" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Brexit' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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