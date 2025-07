Così sono dette erbe e ortaggi da soffritto nei cruciverba: la soluzione è Odori

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Così sono dette erbe e ortaggi da soffritto' è 'Odori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ODORI

Curiosità e Significato di Odori

La parola Odori è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Odori.

Perché la soluzione è Odori? Odori indica gli aromi e le fragranze provenienti da erbe e ortaggi usati per insaporire i soffritti, come cipolla, aglio e prezzemolo. Sono fondamentali in cucina per dare gusto e carattere ai piatti, creando quel profumo invitante che anticipa il sapore finale. In sostanza, rappresentano gli ingredienti che donano intensità e personalità alle preparazioni.

Come si scrive la soluzione Odori

Hai trovato la definizione "Così sono dette erbe e ortaggi da soffritto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A I E P Mostra soluzione



