Significato della soluzione per: Rifiutarsi di ammettere

Verbo

Transitivo

negare (vai alla coniugazione)

asserire che un fatto non è rispondente alla realtà non dare "Come potrei negarti un buon pasto caldo" (per estensione) (gergale) non accettare negare le proprie origini

Sillabazione

ne | gà | re

Pronuncia

IPA: /ne'gare/

Etimologia / Derivazione

deriva dal latino negare, infinito presente attivo di nego, a sua volta composto di ne, "no", e la radice del verbo aio, "affermare, dire", per cui "affermare che non"

Citazione

Sinonimi

contestare, contraddire, disconoscere, disdire, disconoscere, ricusare, rinnegare, ritrattare,sconfessare, smentire

impedire, proibire, respingere, rifiutare, rigettare, vietare

dire di no, non ricooscere, non ammettere, confutare,

rispondere di no, non concedere

Contrari

ammettere, approvare, confermare, confessare, convalidare, ribadire

acconsentire, accordare, concedere, lasciare, permettere

affermare, riaffermare riconoscere

accettare

dire di sì

concedere

Parole derivate

negabile, negamento, negarsi, negativa, negativo, negato

Proverbi e modi di dire