Approvare ammettere

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Approvare ammettere' è 'Accettare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACCETTARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Approvare ammettere" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Approvare ammettere". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Accettare? La parola ACCETTARE si riferisce all'atto di approvare o ammettere qualcosa, riconoscendo la validità o la veridicità di un'idea, proposta o situazione. Quando si accetta un'offerta, si conferma la decisione di aderire a un'opportunità senza opporre resistenze. Questo termine implica una volontà di condividere un punto di vista o di inserirsi in un accordo, dimostrando apertura e disponibilità. La capacità di accettare è fondamentale nelle relazioni e nelle negoziazioni quotidiane.

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Approvare ammettere nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Accettare

Quando la definizione "Approvare ammettere" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Approvare ammettere" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Accettare:

A Ancona C Como C Como E Empoli T Torino T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Approvare ammettere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Opposto a rifiutareTali da non ammettere eccezioniRatificare approvareApprovare una propostaTale da ammettere una sola definizioneAmmettere la colpa e chiedere scusa