Lo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DOPATE

Significato/Curiosita : Lo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacenti

Tra gli stupefacenti del 1961 e le sostanze psicotrope del 1971, distinzione fatta per consentire controlli più clementi su una gamma sostanze di interesse... Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. electrojova - buon sangue dopato è un album di remix del cantautore italiano jovanotti, pubblicato nel 2006... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

