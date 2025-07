Linea di matita su cui si è passato il dito nei cruciverba: la soluzione è Sbavata

SBAVATA

Curiosità e Significato di Sbavata

Perché la soluzione è Sbavata? SBAVATA indica quella traccia di matita o penna che rimane sul foglio quando si passa il dito sopra, lasciando un'impronta sfumata e leggermente sporcata. È un termine che si usa anche figuratamente per descrivere qualcosa che lascia un segno imperfetto o un alone di sbavatura. In breve, rappresenta una linea sfocata e poco netta, spesso involontariamente lasciata sul supporto.

Come si scrive la soluzione Sbavata

S Savona

B Bologna

A Ancona

V Venezia

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T S R E I O A N D E V I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROSA DEI VENTI" ROSA DEI VENTI

