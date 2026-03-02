Così viene anche chiamata la matita

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Così viene anche chiamata la matita' è 'Lapis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAPIS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Così viene anche chiamata la matita" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così viene anche chiamata la matita". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Lapis? Il termine spesso usato per indicare uno strumento utilizzato per tracciare linee e disegni è molto comune tra artisti e studenti. Questo nome deriva da un oggetto che permette di scrivere o disegnare su diverse superfici, offrendo precisione e praticità. La sua praticità lo rende indispensabile in molte attività creative e di studio. La sua forma e il suo utilizzo sono riconoscibili immediatamente da chiunque abbia avuto a che fare con attività manuali o artistiche.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Così viene anche chiamata la matita" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così viene anche chiamata la matita" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lapis:

L Livorno A Ancona P Padova I Imola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così viene anche chiamata la matita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

