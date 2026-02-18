Una matita per il pittore

SOLUZIONE: PASTELLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una matita per il pittore" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una matita per il pittore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Pastello? Il pastello è uno strumento utilizzato dagli artisti per creare opere d'arte con colori vivaci e intensi. Si presenta come una bacchetta sottile e cilindrica, di solito composta da pigmento e un legante che permette di sfumare e mescolare i toni sulla superficie. Questa matita colorata consente di ottenere dettagli precisi o sfumature morbide, rendendo possibile esprimere emozioni e atmosfere particolari. Con il pastello si possono realizzare disegni, schizzi o dipinti, offrendo una grande versatilità ai pittori di ogni livello. È uno degli strumenti preferiti per la sua praticità e varietà di effetti.

Se la definizione "Una matita per il pittore" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una matita per il pittore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Pastello:

P Padova A Ancona S Savona T Torino E Empoli L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una matita per il pittore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

