INGERENTE

Curiosità e Significato di Ingerente

Perché la soluzione è Ingerente? Ingegnente indica una persona che si intromette, interferisce o si impiccia in questioni che non le appartengono. È qualcuno che si permette di intervenire in affari altrui senza essere chiamato in causa, spesso con un tono fastidioso o invadente. In sostanza, rappresenta l’atteggiamento di chi si inserisce nelle questioni degli altri senza rispetto o autorizzazione. Un comportamento che può creare tensioni e malintesi.

Come si scrive la soluzione Ingerente

I Imola

N Napoli

G Genova

E Empoli

R Roma

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

