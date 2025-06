Competono in gara nei cruciverba: la soluzione è Antagonisti

Home / Soluzioni Cruciverba / Competono in gara

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Competono in gara' è 'Antagonisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANTAGONISTI

Curiosità e Significato di Antagonisti

Approfondisci la parola di 11 lettere Antagonisti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Antagonisti? Competono in gara si riferisce a persone o team che si sfidano per vincere una competizione. La parola corretta, ANTAGONISTI, indica gli avversari che si oppongono tra loro in una sfida, come protagonisti e antagonisti in un racconto. Sono figure che stimolano il confronto e rendono più avvincente ogni sfida, portando sempre nuovi spunti di interesse.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gara ciclistica in salita contro il tempoTarga gara sicilianaUna gara motociclistica su terreno accidentato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Antagonisti

Non riesci a risolvere la definizione "Competono in gara"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

G Genova

O Otranto

N Napoli

I Imola

S Savona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I C I I U D F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FILICUDI" FILICUDI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.