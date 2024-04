La Soluzione ♚ Competono a X Factor La definizione e la soluzione di 8 lettere: Competono a X Factor. CANTANTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Competono a x factor: Il cantante è un soggetto che, mediante l'utilizzo della propria voce, produce una successione di suoni ordinati per ritmo e altezza.Il cantante solista è colui che canta la melodia principale di un brano musicale. Il corista canta in un coro, o accompagna il solista con seconde voci o voci complementari. In questo ultimo caso il termine entrato nell'uso comune negli ambienti musicali diversi dalla musica classica è vocalist o vocalista. Altre Definizioni con cantanti; competono; factor; Si cimentano con il karaoke; Un cantante fra i giudici di X Factor; Maionchi ex giudice di X Factor; Cerca altre soluzioni cruciverba

CANTANTI

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Competono a X Factor' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.