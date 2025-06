S intromette in faccende che non lo riguardano nei cruciverba: la soluzione è Ficcanaso

FICCANASO

Curiosità e Significato di "Ficcanaso"

Perché la soluzione è Ficcanaso? Ficcanaso è un termine colloquiale che indica una persona troppo invadente, che si intromette in questioni che non la riguardano, curiosa e indiscreta. È come chi si insinua nelle faccende altrui senza essere stato invitato. Essere ficcanaso significa spesso disturbare gli altri con domande o commenti non richiesti, creando disagio e mancando di rispetto alla privacy altrui.

Come si scrive la soluzione Ficcanaso

Stai cercando la risposta alla definizione "S intromette in faccende che non lo riguardano"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

I Imola

C Como

C Como

A Ancona

N Napoli

A Ancona

S Savona

O Otranto

