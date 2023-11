La definizione e la soluzione di: Il benessere creato dagli affari che vanno bene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PROSPERITÀ

Significato/Curiosita : Il benessere creato dagli affari che vanno bene

Il Partito della Prosperità (in lingua amarica ) è un partito politico etiope, fondato il 1 dicembre 2019 come successore del Fronte Democratico Rivoluzionario del Popolo Etiope dal primo ministro Abiy Ahmed Ali. Ha corso per la prima volta alle elezioni generali del 2021 totalizzando 410 seggi.

