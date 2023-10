Compagni in affari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Compagni in affari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CONSOCI

Altra risposta : SOCI - CONSOCI

Significato/Curiosità : Compagni in affari

I consoci, compagni in affari, incarnano un'associazione basata su fiducia, cooperazione e obiettivi condivisi. Questo termine, che riflette un legame più stretto rispetto a una semplice partnership, suggerisce un impegno profondo e reciproco tra i membri. I consoci collaborano nell'affrontare sfide e perseguire obiettivi comuni, condividendo responsabilità e successi. L'idea di consoci implica una connessione oltre l'aspetto puramente commerciale, incorporando elementi di amicizia e solidarietà nel contesto degli affari. Questa forma di collaborazione promuove la forza attraverso l'unità, offrendo un modello in cui il successo è intrecciato con la coesione e la reciproca fiducia tra compagni.

