La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Grandezza fisica che si misura in pascal' è 'Pressione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRESSIONE

Curiosità e Significato di Pressione

Vuoi sapere di più su Pressione? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Pressione.

Perché la soluzione è Pressione? La pressione è una grandezza fisica che indica la forza esercitata su una superficie divisa per la sua area, ed è misurata in pascal. Si può percepire ovunque: dal soffio del vento alle gomme dell'auto. Capire il concetto di pressione aiuta a comprendere fenomeni naturali e applicazioni quotidiane, rendendo più consapevoli le nostre scelte e il nostro ambiente.

Come si scrive la soluzione Pressione

La definizione "Grandezza fisica che si misura in pascal" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

R Roma

E Empoli

S Savona

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

