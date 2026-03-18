La fisica che studia le bassissime temperature

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La fisica che studia le bassissime temperature' è 'Criologia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRIOLOGIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La fisica che studia le bassissime temperature" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La fisica che studia le bassissime temperature". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Criologia? La criologia è una branca della fisica che si occupa delle temperature estremamente basse, spesso molto vicine allo zero assoluto. Questa disciplina analizza le proprietà della materia a tali condizioni, studiando comportamenti e fenomeni che si manifestano solo in ambienti freddissimi. La comprensione delle leggi che regolano la materia in queste condizioni permette di avanzare nella ricerca scientifica e tecnologica. La criologia riveste un ruolo fondamentale nello studio di materiali e processi a bassissime temperature.

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La fisica che studia le bassissime temperature nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Criologia

Se la definizione "La fisica che studia le bassissime temperature" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La fisica che studia le bassissime temperature" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Criologia:

C Como R Roma I Imola O Otranto L Livorno O Otranto G Genova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La fisica che studia le bassissime temperature" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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