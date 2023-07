Si misura nelle planimetrie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si misura nelle planimetrie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AREA

Significato/Curiosità : Si misura nelle planimetrie

L'area è una misura fondamentale utilizzata nelle planimetrie e nella geometria per calcolare lo spazio racchiuso da una figura bidimensionale, come un quadrato, un rettangolo, un cerchio o un poligono. Espressa in unità di misura quadrate, l'area è il prodotto della lunghezza per la larghezza di una figura rettangolare o il risultato di specifiche formule per altre forme geometriche. Calcolare l'area è importante in diversi contesti, come nella progettazione e costruzione di edifici, nell'agricoltura per misurare i campi coltivati e nella cartografia per valutare le dimensioni dei territori. La nozione di area è cruciale per comprendere e quantificare la superficie occupata da oggetti o spazi nello spazio bidimensionale.

