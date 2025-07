Parte di un solido che ricorda Cheope nei cruciverba: la soluzione è Tronco Di Piramide

Home / Soluzioni Cruciverba / Parte di un solido che ricorda Cheope

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Parte di un solido che ricorda Cheope' è 'Tronco Di Piramide'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRONCO DI PIRAMIDE

Curiosità e Significato di Tronco Di Piramide

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 16 lettere Tronco Di Piramide, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tronco Di Piramide? Il tronco di piramide è una figura solida che rappresenta una piramide con la parte superiore tagliata, creando una sezione piatta. Ricorda, infatti, la forma di una piramide con la sua sommità smussata, come quella di Cheope, rendendola un esempio di solido geometrico molto usato in architettura e matematica. È un modo semplice per visualizzare una piramide tagliata alla sommità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fanno parte degli accessori dell autoParte in casi criticiBagna parte del ChiantiLa parte infimaPrende parte alla gara

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tronco Di Piramide

Se "Parte di un solido che ricorda Cheope" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

R Roma

O Otranto

N Napoli

C Como

O Otranto

D Domodossola

I Imola

P Padova

I Imola

R Roma

A Ancona

M Milano

I Imola

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N L L E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANELLI" ANELLI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.