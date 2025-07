Cioccolato senza aggiunta di latte nei cruciverba: la soluzione è Fondente

FONDENTE

Curiosità e Significato di Fondente

Perché la soluzione è Fondente? Il cioccolato fondente è una varietà di cioccolato caratterizzata dall'assenza di latte, offrendo un sapore più intenso e deciso. Ricco di cacao, è apprezzato per le sue proprietà antiossidanti e il gusto deciso, ideale per chi cerca un'esperienza gustativa più pura. È una scelta perfetta per chi desidera godere del vero sapore del cacao senza aggiunte.

Come si scrive la soluzione Fondente

F Firenze

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

