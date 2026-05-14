Si pagano in aggiunta alla quota dell albergo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si pagano in aggiunta alla quota dell albergo' è 'Extra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EXTRA

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Perché la soluzione è Extra? Nel contesto del settore alberghiero, il termine EXTRA si riferisce a costi supplementari che vengono richiesti ai clienti oltre alla quota di soggiorno stabilita. Questi addebiti possono includere servizi come colazioni, uso di spa, parcheggio o altre attività opzionali. La presenza di costi EXTRA permette agli hotel di offrire servizi personalizzati e di adattarsi alle esigenze dei clienti, mantenendo al contempo la trasparenza sui costi complessivi del soggiorno.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si pagano in aggiunta alla quota dell albergo". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Si pagano in aggiunta alla quota dell albergo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Extra

In presenza della definizione "Si pagano in aggiunta alla quota dell albergo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si pagano in aggiunta alla quota dell albergo" conferma che la soluzione 'Extra' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Extra

E Empoli X Xeres T Torino R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si pagano in aggiunta alla quota dell albergo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Extra' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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