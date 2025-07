Narcotizzante usato anche come solvente nei cruciverba: la soluzione è Cloroformio

Home / Soluzioni Cruciverba / Narcotizzante usato anche come solvente

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Narcotizzante usato anche come solvente' è 'Cloroformio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CLOROFORMIO

Curiosità e Significato di Cloroformio

Vuoi sapere di più su Cloroformio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Cloroformio.

Perché la soluzione è Cloroformio? Il cloroformio è un composto chimico che, in passato, veniva utilizzato come anestetico, ma anche come solvente per estrarre e dissolvere sostanze. È un liquido incolore con un odore caratteristico, ormai meno usato a causa dei rischi per la salute. La sua versatilità lo rendeva utile in laboratorio, ma oggi viene impiegato principalmente in ambiti specifici e controllati, sempre sotto stretta sorveglianza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Idrocarburo saturo usato come solventeUn idrocarburo usato come solventeIdrocarburo usato come solvente e smacchiatoreSolvente per togliere lo smaltoNastro trasparente usato in cucina

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cloroformio

Stai cercando la risposta alla definizione "Narcotizzante usato anche come solvente"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

L Livorno

O Otranto

R Roma

O Otranto

F Firenze

O Otranto

R Roma

M Milano

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I B A I C S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BISCIA" BISCIA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.