La Soluzione ♚ Idrocarburo saturo usato come solvente La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : EPTANO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Idrocarburo saturo usato come solvente. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Idrocarburo saturo usato come solvente: Diluenti per vernici, con formula c7h8. il toluene è un idrocarburo aromatico; viene usato come solvente in sostituzione del più tossico benzene, cui somiglia... Con il termine eptano ci si riferisce ad un qualunque alcano avente formula bruta C7H16 o ad una qualunque miscela di più composti corrispondenti a tale formula (isomeri strutturali) o per antonomasia all'isomero lineare, chiamato più propriamente n-eptano. A temperatura ambiente si presenta come un liquido incolore dall'odore pungente. È un composto molto infiammabile, irritante per la pelle, pericoloso per l'ambiente, nocivo. Il n-eptano ha per definizione numero di ottano pari a zero (l'altro riferimento è il 2,2,4-trimetilpentano, che ha numero di ottano eguale a 100).

Altre Definizioni con eptano; idrocarburo; saturo; usato; come; solvente;