Un idrocarburo usato come solvente

Sostantivo

Curiosità su: Con il termine esano ci si riferisce ad un qualunque alcano avente formula bruta C6H14 o ad una qualunque miscela di più composti corrispondenti a tale formula (isomeri strutturali) o per antonomasia all'isomero lineare, chiamato più propriamente n-esano. A temperatura e pressione ambiente si presenta come un liquido incolore dall'odore di benzina, di cui è un costituente importante, e quasi immiscibile con l'acqua. È un composto estremamente infiammabile, irritante, nocivo, pericoloso per l'ambiente e tossico per il sistema riproduttivo. È un solvente molto importante, unico a causa della sua bassissima costante dielettrica. È utilizzato nelle reazioni che coinvolgono basi molto forti, ad esempio la preparazione di un reattivo di Grignard poiché non è possibile deprotonare l'esano, in fase condensata, e quindi non interviene nella reazione. Il suo utilizzo principale è quello di carburante; in miscela con i suoi 5 isomeri costituzionali e con quelli di eptano e ottano forma la comune benzina per autotrazione.

esano ( approfondimento) m sing

(chimica) idrocarburo alifatico avente sei atomi di carbonio e quattordici di idrogeno). La sua formula bruta è C 6 H 14 . Si presenta liquido a temperatura e pressione ambiente. Viene usato come solvente

Sillabazione

e | sà | no

Pronuncia

IPA: /e'zano/

Etimologia / Derivazione

composto da esa- (in riferimento ai sei atomi di carbonio) e dal suffisso -ano (che identifica i composti della serie omologa degli alcani)

Termini correlati

cicloesano

Iponimi

n-esano

Iperonimi