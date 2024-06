Idrocarburo usato come solvente e smacchiatore

: A temperatura e pressione ambiente è un gas estremamente infiammabile, esplosivo in miscela con l'aria, incolore, inodore e atossico. Può essere considerato il dimero del radicale metile (H3C•); il gruppo alchilico che da esso deriva è l'etile (C2H5–). L'etano è l'unico alcano con due atomi di carbonio; è un idrocarburo alifatico, il secondo nella serie degli alcani, di formula molecolare C2H6, o anche (CH3)2. In esso il carbonio ha stato di ossidazione -3, a differenza che nel metano (-4).

Italiano: Sostantivo: etano ( approfondimento) m sing (pl.: etani) . (chimica) alcano composto da 2 atomi di carbonio (legati tra loro da un legame semplice) e 6 atomi di idrogeno (legati agli atomi di carbonio, 3 per ogni carbonio). La sua formula bruta è C2H6. Si presenta gassoso a temperatura e pressione ambiente e viene utilizzato come combustibile. Sillabazione: e | tà | no. Pronuncia: IPA: /e'tano/ .