La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Insieme di corde di una barca a vela' è 'Sartiame'.

SARTIAME

Curiosità e Significato di Sartiame

Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Sartiame.

Perché la soluzione è Sartiame? Il termine sartiame indica l'insieme di corde e cavi che sostengono e controllano le vele di una barca a vela. È fondamentale per la sicurezza e la manovrabilità della imbarcazione, permettendo di regolare le vele in base alle condizioni del vento. In parole semplici, il sartiame è l'ossatura tecnica che tiene in forma e funziona le vele, garantendo la navigazione.

Come si scrive la soluzione Sartiame

La definizione "Insieme di corde di una barca a vela" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

A Ancona

M Milano

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C M O P L O E N N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COMPLEANNO" COMPLEANNO

