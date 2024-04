La Soluzione ♚ Piccola barca a remi o a vela

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Piccola barca a remi o a vela. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CAICCO

Curiosità su Piccola barca a remi o a vela: Classico gozzo a remi: si possono trovare due o tre paia di scalmi sulla falchetta, sui quali poter fissare i remi. gli scalmi sono sempre a caviglia, ossia... Il caicco (turco kayik, "barca") è una barca bialbero di origine turca, nata come barca da pesca e carico, costruita in legno e molto spaziosa. Si differenzia dalla “gulet” per avere l'albero prodiero (o di maestra) più alto di quello poppiero (o di mezzana).

