La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si usano per cucinare alla brace' è 'Graticole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRATICOLE

Curiosità e Significato di Graticole

Approfondisci la parola di 9 lettere Graticole: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Graticole? Le graticole sono supporti di metallo o legno con una rete di sbarre, ideali per cuocere alimenti alla brace o su fuoco diretto. Permettono di distribuire uniformemente il calore e di ottenere una cottura perfetta di carne, verdure e altri cibi. Utilizzate fin dall’antichità, sono strumenti indispensabili per chi ama grigliare all’aperto e godersi pasti saporiti e autentici.

Come si scrive la soluzione Graticole

La definizione "Si usano per cucinare alla brace" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

L Livorno

E Empoli

