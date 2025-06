Smuovere la brace per riavvivare il fuoco nei cruciverba: la soluzione è Sfoconare

Home / Soluzioni Cruciverba / Smuovere la brace per riavvivare il fuoco

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Smuovere la brace per riavvivare il fuoco' è 'Sfoconare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SFOCONARE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Sfoconare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sfoconare.

Perché la soluzione è Sfoconare? Sfocconare significa muovere la brace per ravvivare le fiamme, rendendo il fuoco più acceso e vivo. È un termine usato soprattutto in contesti di cucina o falò, dove è importante mantenere viva la brace per continuare a bruciare con intensità. In poche parole, è l’arte di riaccendere un fuoco ormai spento, mantenendo calore e luminosità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Così era detto il Vigile del FuocoSi rimesta sul fuocoDanno fuoco alle polveriDonò agli uomini il fuocoPer dar fuoco alle polveri

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Smuovere la brace per riavvivare il fuoco" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

F Firenze

O Otranto

C Como

O Otranto

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

T L E A L I Z Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ZITELLA" ZITELLA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.