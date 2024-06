Si usano nei self Service

: Ha molteplici funzioni: portare una serie di pezzi piccoli, altrimenti non trasportabili con le mani in ugual numero; proteggere le mani nel trasporto da scottature in caso di cibi o bevande calde; costituire una barriera igienica fra i cibi contenuti o portati e i piani di appoggio e le mani. Il vassoio (francese, cabaret) è un contenitore piatto utilizzato nella cucina e adoperato per portare cibarie o oggetti. Di varie forme, ovale tondo o rettangolare, è dotato di un bordo in rilievo che serve a non far scivolare quanto è contenuto.

Italiano: Sostantivo: vassoio ( approfondimento) m sing(pl.: vassoi) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: vas | só | io o vas | sò | io . Pronuncia: IPA: /vas'sojo/ o IPA: /vas'sojo/ . Etimologia / Derivazione: dal latino tardo missorium cioè "piatto per mandare (mittere) le vivande in tavola" . Sinonimi: piatto di portata, portavivande, plateau. (regionale) cabarè.