Da lei si cade nella brace nei cruciverba: la soluzione è Padella

Home / Soluzioni Cruciverba / Da lei si cade nella brace

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Da lei si cade nella brace' è 'Padella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PADELLA

Curiosità e Significato di Padella

Non fermarti alla soluzione! Conosci Padella più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Padella.

Perché la soluzione è Padella? Una pianella è uno strumento da cucina, simile a una spatola, usato per mescolare o distribuire ingredienti. Il nome deriva dalla sua forma piatta e sottile, perfetta per girare e servire alimenti senza rovinarli. È indispensabile in cucina, soprattutto per preparare torte, frittate e dolci. In poche parole, la pianella rende più facile e preciso il lavoro ai fornelli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Da lì si cade nella braceSi scatta i selfie con leiQuando cade si fa festaVi si passa dal leiPer lei si sacrifica l eroe

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Padella

Non riesci a risolvere la definizione "Da lei si cade nella brace"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G O I A S N I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STAGIONI" STAGIONI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.