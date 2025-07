Quello emostatico evidenzia le vene nei cruciverba: la soluzione è Laccio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quello emostatico evidenzia le vene' è 'Laccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LACCIO

Curiosità e Significato di Laccio

Hai risolto il cruciverba con Laccio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Laccio.

Perché la soluzione è Laccio? Il termine laccio si riferisce a una fascia o cordicella usata per stringere, bloccare o fermare qualcosa. Comunemente, si pensa ai lacci delle scarpe, ma può anche indicare un elemento che evidenzia le vene o le arterie, come in ambito medico o laboratoristico. In questo caso, il laccio serve a mettere in evidenza le vene, facilitando l'esame o la procedura medica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ci scorre nelle veneLa paura che fa gelare il sangue nelle veneIl fuoco nelle veneIn vene e in arterieLe due vene sottocutanee degli arti inferiori

Come si scrive la soluzione Laccio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Quello emostatico evidenzia le vene", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E O N I U O E I L O S C C B S I R D S Mostra soluzione



