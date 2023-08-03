Evidenzia una frase

Home / Soluzioni Cruciverba / Evidenzia una frase

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Evidenzia una frase' è 'Sottolineatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOTTOLINEATURA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Evidenzia una frase" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Evidenzia una frase". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Sottolineatura? Una _sottolineatura_ è una linea che si traccia sotto una parola o una frase per evidenziarla e attirare l’attenzione su di essa. Questa tecnica si utilizza spesso nei testi scritti per distinguere parti importanti o per mettere in risalto concetti fondamentali. La _sottolineatura_ può essere fatta con penne, matite o strumenti digitali, e rappresenta un modo semplice ed efficace per migliorare la comprensione del contenuto. La sua funzione principale è rendere visivamente riconoscibile un elemento chiave del testo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Evidenzia una frase nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Sottolineatura

Quando la definizione "Evidenzia una frase" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Evidenzia una frase" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Sottolineatura:

S Savona O Otranto T Torino T Torino O Otranto L Livorno I Imola N Napoli E Empoli A Ancona T Torino U Udine R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Evidenzia una frase" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Serve per evidenziare una parte del testoInizio di fraseDà il via a una frase ipotetica di desiderioLa frase aggiunta a una battuta nell entrata in scena con cui l attore cerca l applausoModo di dire fraseFrase o parola non necessaria superflua