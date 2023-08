Ci scorre nelle vene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci scorre nelle vene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SANGUE

Significato/Curiosita : Ci scorre nelle vene

Vena pompa venosa riflessiva pompa venosa flusso venoso il sangue scorre nelle vene grazie a diversi fattori idraulici, quali la differenza di pressione... L'aggettivo che si riferisce al sangue, "ematico", viene dal greco antico aµa, aµat (hàima, hàimatos), che significa proprio "sangue", mentre il nome italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

