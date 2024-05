La paura che fa gelare il sangue nelle vene

: Per il disturbo del sonno, si veda terrore notturno. . Il terrore è uno stato di paura incontrollabile per un pericolo imminente ma non necessariamente reale.

Italiano: Sostantivo: Terrore ( approfondimento) m inv . (storia) fase della Rivoluzione francese (1793-1794) caratterizzata dalla giustizia sommaria di tribunali giacobini. Sillabazione: Ter | rò | re. Etimologia / Derivazione: dal terrore provocato dai tribunali sanguinari della Rivoluzione Francese .