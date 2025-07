Materiale usato contro le tarme dei vestiti nei cruciverba: la soluzione è Naftalina

Home / Soluzioni Cruciverba / Materiale usato contro le tarme dei vestiti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Materiale usato contro le tarme dei vestiti' è 'Naftalina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NAFTALINA

Curiosità e Significato di Naftalina

Vuoi sapere di più su Naftalina? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Naftalina.

Perché la soluzione è Naftalina? La naftalina è un cristallo o una pallina utilizzata tradizionalmente per proteggere i vestiti dalle tarme, insetti che danneggiano le fibre tessili. Agisce rilasciando vapori tossici che allontanano gli insetti senza danneggiare i capi. Sebbene efficace, è importante usarla con attenzione per evitare rischi per la salute e preferire alternative più sicure.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un materiale usato per costruire i freniMateriale usato per pavimentare campi da tennisMateriale usato nella fabbricazione di carrozzerieUn mobile usato per riporre vestiti e oggetti variMateriale usato per un lampadario importante

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Naftalina

Hai davanti la definizione "Materiale usato contro le tarme dei vestiti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

N Napoli

A Ancona

F Firenze

T Torino

A Ancona

L Livorno

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O I R C S O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCORCIO" SCORCIO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.