Sommossa contro gli Ebrei manovrata dalle autorità

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sommossa contro gli Ebrei manovrata dalle autorità' è 'Pogrom'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POGROM

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Perché la soluzione è Pogrom? Un pogrom è un attacco violento e organizzato contro gli Ebrei, spesso caratterizzato da violenze, saccheggi e distruzione delle proprietà. Questi eventi sono spesso alimentati dall'odio e dall'intolleranza, ma possono anche essere manovrati o favoriti dalle autorità per motivi politici o sociali. La dinamica di un pogrom si distingue per la sua brutalità e per il coinvolgimento di gruppi numerosi, lasciando cicatrici profonde nelle comunità colpite. Tali episodi rappresentano momenti drammatici nella storia delle persecuzioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sommossa contro gli Ebrei manovrata dalle autorità". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Sommossa contro gli Ebrei manovrata dalle autorità nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pogrom

Se la definizione "Sommossa contro gli Ebrei manovrata dalle autorità" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sommossa contro gli Ebrei manovrata dalle autorità" conferma che la soluzione 'Pogrom' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pogrom

P Padova O Otranto G Genova R Roma O Otranto M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sommossa contro gli Ebrei manovrata dalle autorità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pogrom' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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