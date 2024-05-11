Un mobile usato per riporre vestiti e oggetti vari
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un mobile usato per riporre vestiti e oggetti vari' è 'Cassapanca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CASSAPANCA
Perché la soluzione è Cassapanca? Una cassapanca è un mobile tradizionale caratterizzato da una grande capacità di contenimento, utilizzato principalmente per riporre vestiti, coperte e altri oggetti domestici. Solitamente realizzata in legno, questa struttura può avere un design semplice o decorato, adattandosi a diversi stili di arredamento. La sua funzione principale è quella di offrire uno spazio pratico e organizzato, permettendo di mantenere in ordine ambienti come camere da letto o soggiorni. La cassapanca rappresenta un elemento funzionale e versatile nell’arredamento di casa.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un mobile usato per riporre vestiti e oggetti vari". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Un mobile usato per riporre vestiti e oggetti vari nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Cassapanca
La definizione "Un mobile usato per riporre vestiti e oggetti vari" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un mobile usato per riporre vestiti e oggetti vari" conferma che la soluzione 'Cassapanca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Cassapanca
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un mobile usato per riporre vestiti e oggetti vari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cassapanca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un mobile basso e allungatoUn sedile pieno di robaBasso mobile con coperchioTubicino medico usato per vari scopiApparecchio elettronico usato in vari settori della ricerca scientificaLo è una tela realizzata con molta pittura e oggetti variCaratterizza i quadri fatti con molta pittura e oggetti variIn grammatica indica il grado più alto tra vari oggetti
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