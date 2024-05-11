Un mobile usato per riporre vestiti e oggetti vari

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un mobile usato per riporre vestiti e oggetti vari' è 'Cassapanca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASSAPANCA

Perché la soluzione è Cassapanca? Una cassapanca è un mobile tradizionale caratterizzato da una grande capacità di contenimento, utilizzato principalmente per riporre vestiti, coperte e altri oggetti domestici. Solitamente realizzata in legno, questa struttura può avere un design semplice o decorato, adattandosi a diversi stili di arredamento. La sua funzione principale è quella di offrire uno spazio pratico e organizzato, permettendo di mantenere in ordine ambienti come camere da letto o soggiorni. La cassapanca rappresenta un elemento funzionale e versatile nell’arredamento di casa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un mobile usato per riporre vestiti e oggetti vari". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Un mobile usato per riporre vestiti e oggetti vari nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Cassapanca

La definizione "Un mobile usato per riporre vestiti e oggetti vari" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un mobile usato per riporre vestiti e oggetti vari" conferma che la soluzione 'Cassapanca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Cassapanca

C Como A Ancona S Savona S Savona A Ancona P Padova A Ancona N Napoli C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un mobile usato per riporre vestiti e oggetti vari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cassapanca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un mobile basso e allungatoUn sedile pieno di robaBasso mobile con coperchioTubicino medico usato per vari scopiApparecchio elettronico usato in vari settori della ricerca scientificaLo è una tela realizzata con molta pittura e oggetti variCaratterizza i quadri fatti con molta pittura e oggetti variIn grammatica indica il grado più alto tra vari oggetti